Maltempo: precipitazioni in atto, nessun problema per ora e miglioramento a breve, la situazione

Da metà mattinata piove in maniera più diffusa sulla nostra provincia, con la perturbazione che come previsto sta transitando ma non sta apportando, fortunatamente, nessun problema visto che le quantità di acqua scese finora non sono minimamente comparabili con quanto accaduto nel genovese e, in particolare in Val Polcevera, dove fortunatamente ha smesso di piovere

Le centraline Arpal della nostra provincia, alle 12, hanno evidenziato il picco massimo a Verdeggia, in alta Valle Argentina, con 57 millimetri di pioggia. A seguire: Triora 45, Montegrosso Pian Latte 44, Airole e Pigna 20, Apricale e Col di Nava 15, Castelvittorio 12, Pieve di Teco 10, Ceriana e Bajardo 7, Ventimiglia e Sanremo 2. Ad Imperia, compreso l’immediato entroterra e Diano Marina non ha piovuto.

Il punto della Protezione Civile:

Per le prossime ore è già previsto un miglioramento, a partire dal primo pomeriggio. Quindi una perturbazione che, come da previsione, ha colpito solo alcune zone della nostra provincia, senza creare problemi. Ora ci attendono due giorni di bel tempo ma, con un peggioramento da venerdì pomeriggio, in estensione a sabato, domenica e prolungamento probabile fino a martedì.

Intanto la Protezione Civile ha aggiornato la situazione dell’allerta su disposizioni dell’Arpal. Rimane ‘Arancione’ sul genovese e sull’entroterra di Savona mentre, per la nostra provincia, rimane gialla fino alle 15. Sotto l’avviso meteorologico di oggi, con i fenomeni previsti e la loro localizzazione.

OGGI: il passaggio di un fronte porta piogge diffuse su tutta la regione con intensità generalmente forte e quantitativi cumulati significativi su AD, elevati su BCE; le piogge saranno accompagnate da temporali e rovesci, con alta probabilità di fenomeni forti su tutte le zone. Attenuazione delle precipitazioni nel corso del pomeriggio da Ponente. Venti in rotazione da Sud-Ovest fino a 60-70km/h con rinforzi e raffiche fino a 100-120km/h; mare localmente agitato su BC.

DOMANI: mare localmente agitato su C in mattinata.

GIOVEDÌ: nulla da segnalare.