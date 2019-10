Maltempo: 450 mm in Val Polcevera a Genova, nella nostra provincia ha iniziato a piovere (40 mm a Verdeggia)

Ha iniziato a piovere dalle 8 circa di questa mattina sulla nostra provincia ma, come previsto, al momento le precipitazioni non sono particolarmente intense come sta accadendo invece nel ponente genovese.

Dalla Val Polcevera, infatti, arrivano notizie di piogge intense che sono arrivate a 450 millimetri da ieri sera, con picchi di 120 mm in un’ora. Il Polcevera è salito di 2 metri in 4 ore. Da noi situazione decisamente più tranquilla, almeno per ora. La località che registra le piogge più intense è Verdeggia con 40 millimetri in 2 ore ed è la fascia montana più ad Ovest quella più colpita. Qualche acquazzone ma nulla più, con precipitazioni che si attestano intorno ai 15 mm. Piogge lievi ed intermittenti, invece, sulla costa.

Per le prossime ore si attende il passaggio del fronte più organizzato anche se i modelli lo vedono solo lambire la nostra provincia. La pioggia ed i temporali arriveranno ma saranno localizzati e potrebbero non colpire l’intera provincia. Le precipitazioni potrebbero localmente arrivare a 20/40 millimetri, ma non dovrebbero creare problemi al suolo e durare al massimo un’ora. Nelle prossime ore, al termine della perturbazione, ci sarà anche un calo delle temperature.

La perturbazione si dovrebbe esaurire nel primo pomeriggio ma, intanto, arrivano conferme per un nuovo possibile peggioramento nel prossimo weekend. Già ieri avevamo ipotizzato, dopo un mercoledì ed un giovedì con bel tempo, un nuovo deterioramento meteo da venerdì, che avrebbe coinvolto anche le giornate di sabato e domenica. Ora sembrano arrivare le prime conferme anche se, ovviamente, per maggiori certezze bisognerà attendere le prossime 48/72 ore.