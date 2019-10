Imperia: scontro in aula tra l'avvocato Marco Bosio ed il Giudice Luca Scorza Azzarà durante un processo per usura

Scontro in aula tra il Pm Luca Scorza Azzarà e l'avvocato Marco Bosio. Quest'ultimo, difensore di Giuseppe Caringella, a processo per usura, ha accusato il Pubblico Ministero di 'mancanza di stile'. Il motivo, le opposizioni di Scorza alle domande della difesa rivolte a un testimone dell'accusa.

Bosio, prima di accusare il Pubblico Ministero, aveva più volte manifestato il proprio disappunto per le contestazioni del Pm alle sue domande. Il presidente del Collegio Donatella Aschero ha deciso di sospendere l'udienza per cinque minuti.

"In quarant'anni di carriera non mi era mai capitato", ha detto Bosio riferendosi al comportamento del Pm. "Neanche a me, e voglio che sia verbalizzato", ha replicato il giudice.