Imperia: finisce contro le auto in sosta e fugge via, individuato e multato il giovane ucraino responsabile

Individuato e multato il responsabile di un incidente stradale, con ingenti danni a due veicoli in sosta, avvenuto nei giorno scorso in via Garibaldi ad Imperia.

I fatti sono stati accertati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia, per i danni occrsi a due auto parcheggiate, per svariate migliaia di euro. Dalle prime indagini sono stati trovati dei residui di un paraurti anteriore di colore arancione e uno stemma di una casa automobilistica tedesca.

Nei giorni successivi un cittadino ha segnalato l’auto, che si trovava in una frazione di Imperia e gli agenti, grazie alla targa, hanno identificato il proprietario che, di fronte alla ricostruzione dei fatti e alla documentazione fotografica dei veicoli danneggiati, ha ammesso le proprie responsabilità. Il conducente, un giovane ucraino regolare sul territorio, è stato multato per non essersi fermato e dovrà pagare una somma tra 294 e 1.174 euro. Inoltre, vista la gravità dell’incidente, ha imposto l’obbligo di far revisionare in via straordinaria il veicolo.

Soddisfatti i proprietari dell’auto, per l’operato della Polizia perché, grazie all’individuazione del responsabile, potranno chiedere il risarcimento del danno patito.