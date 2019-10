Ventimiglia: trasferta a Genova per il Sestiere Burgu per l'evento "I chiostri del tempo di Colombo"

Sabato scorso il Sestiere Burgu di Ventimiglia, capitanato da Ramon Bruno ha partecipato con grande successo ed entusiasmo alla 28esima edizione della manifestazione “I chiostri del tempo di Colombo” a Genova. Il gruppo storico ha sfilato con i suoi sbandieratori, tamburi, dame e musici partendo da via Garibaldi con il corteo del Nuovo Mondo per riunirsi con il Vecchio Mondo in Piazza De Ferrari e proseguire insieme per il Piazzale Mandraccio al Porto Antico che ha accolto la nave d’epoca Fomalhaut con a bordo Cristoforo Colombo.



Qui i gruppi storici hanno preso parte al torneo di Tiro alla Fune insieme agli equipaggi della Nina, Pinta e Santa Maria, in rappresentanza della scoperta del Nuovo Mondo."Il capitano Ramon Bruno vuole porgere un sincero ringraziamento a Bruno Aloi presidente del Comitato Nazionale per Colombo ed il vice sindaco di Ventimiglia Simone Bertolucci per aver aver reso possibile la partecipazione alla manifestazione genovese" - sottolineano dal Sestiere.