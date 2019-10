Ventimiglia: con la partecipazione di oltre 150 bambini, successo per il primo compleanno di Spazio ZeroSei

Grande partecipazione domenica al primo compleanno di Spazio ZeroSei a Ventimiglia: oltre 150 i bambini e genitori che hanno condiviso questa festa nel centro storico di Ventimiglia Alta.

"Nel primo pomeriggio di domenica 13 Ottobre, un corteo musicale iniziato in piazza del Comune ha raggiunto la sede del Servizio. Dopo i saluti del Sindaco Gaetano Scullino, dell’Assessore ai Servizi Sociali Mabel Riolfo ed alla presenza dell’onorevole Flavio Di Muro e di numerosi Consiglieri comunali, i genitori con i loro bimbi hanno potuto frequentare i diversi laboratori organizzati collegialmente da tutti gli esperti di progetto intorno al tema dell’acqua, allestiti nella piazza della Cattedrale, nelle stanze ex Convento e nei locali dello Spazio ZeroSei in Via al Capo 8a, in una sorta di suggestivo percorso a tappe, ricco di sorprese.

Molto gradite dai presenti le proposte di esperienze, che saranno già da oggi arricchite, offerte ai bimbi della scuola dell’infanzia ed ai genitori, su prenotazione.

Un grazie speciale alle ragazze ed ai ragazzi del Coro Giovanile 'Erio Tripodi' e del Coro di Voci Bianche 'Sangiorgio' che hanno animato il corteo musicale.

Il progetto ‘Spazio Zerosei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie', è stato selezionato dall’Impresa Sociale 'Con i Bambini', nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed elaborato in rete con altri partners dislocati in varie città italiane: Pistoia, Vibo Valentia, Lecce e Torino".