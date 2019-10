Raccolta solidale di Coop Liguria: donate 34 tonnellate di alimenti, 1,5 da Imperia e Ventimiglia

Di nuovo un ottimo risultato per la raccolta solidale di alimenti Dona la spesa promossa il 12 ottobre da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 34 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà. L’iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni e circa 250 Soci Coop volontari, che hanno offerto il proprio prezioso supporto in ogni località. In provincia di Imperia, sono stati registrati ovunque ottimi risultati: il supermercato di Sanremo ha raccolto 880 chilogrammi di prodotti a favore del Centro di Ascolto della Caritas.

Il supermercato di Imperia ha raccolto 805 chilogrammi di merci per la Croce Rossa e quello di Ventimiglia ne ha donati 703 alla Caritas Intemelia. Questo risultato si somma a quelli conseguiti dalle altre raccolte promosse da Coop Liguria a maggio e settembre del 2019, portando a 82 le tonnellate complessive di prodotti donati in corso d’anno, tra generi di prima necessità e articoli di cancelleria.