Prosegue la Campagna Nastro Rosa - LILT for Women 2019 “perché il cancro al seno si può battere”

Ancora tanti gli eventi in programma nell’ambito della Campagna Nastro Rosa - LILT for Women 2019, che vuole accrescere la consapevolezza in un sempre maggior numero di donne sulla vitale importanza della prevenzione attraverso i corretti stili di vita e i controlli periodici, anche presso la nostra sede LILT di Corso Mombello 49 a Sanremo (per informazioni chiamare il numero 0184/1951700) o la Delegazione LILT di Bordighera.

Ecco i prossimi appuntamenti:

- Venerdì 18 Ottobre alle ore 18 presso la Casa Comunale di Pontedassio “Vero o Falso? - parliamone con il medico” conferenza per imparare a cercare le corrette informazioni utili a proteggerci da bufale e fake news. Relatore il Presidente LILT Dr. Claudio Battaglia.

- Sabato 19 e domenica 20 ottobre la Città dei Fiori ospiterà il quarto torneo giovanile di softball “Freesby Yup” – Memorial Fulvia Pavone, rivolto alla categoria under 13. Per sensibilizzare queste giovani donne, la LILT sarà presente con materiale informativo. Indipendentemente dalla squadra che otterrà il primo posto...In questo modo tutte saranno vincenti, grazie alla prevenzione.

- Domenica 20 alle ore 12.30 presso il ristorante Rio del Mulino a Rocchetta Nervina ci sarà il 4° Galà di Solidarietà organizzato dai volontari della Delegazione LILT di Bordighera. Ci sono ancora alcuni posti disponibili chiamando la Delegazione LILT Bordighera al tel. 0184 264003 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o il numero 338 9519720 dalle ore 9 alle ore 18. Quota di partecipazione 35€ tutto compreso (ricco menù e tanta buona musica).

- Mercoledì 23 ottobre alle ore 17.30 alla "Piccola" di Via Cavalieri di Malta a Ospedaletti appuntamento informativo “Vero o Falso? - parliamone con il medico”. Relatore il Presidente LILT Dr. Claudio Battaglia.

- Venerdì 25 presso la nostra sede in Corso Mombello 49 a Sanremo alle ore 17.00 si terrà l’estrazione dei biglietti della Lotteria LILT. Venticinque i premi in pallio, tra cui un week-end a Lisbona per due persone. I tagliandi sono disponibili presso la nostra sede. I numeri importanti non sono tanto quelli che saranno estratti dall’urna ma quelli dei pazienti oncologici che riusciremo ad aiutare con il ricavato della lotteria. Con un’auto dedicata la LILT infatti accompagna quotidianamente all’ospedale, per sottoporsi a terapie e visite, chi ne dovesse avere necessità.

- Sabato 26 si terrà un punto informativo con volontarie LILT alla Coop di Corso Matuzia 1 a Sanremo (ore 9-12.30). Verrà allestito un corner con materiale divulgativo.

La Campagna Nastro Rosa - LILT for Women 2019 del mese di Ottobre è senza dubbio l’azione di sensibilizzazione più conosciuta della LILT, con l’obiettivo che nessuno possa più dire “io non lo sapevo”.