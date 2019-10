Montalto Carpasio ringrazia Regione Liguria per il finanziamento di oltre 24mila euro

L'amministrazione comunale di Montalto Carpasio ha voluto ringraziare Regione Liguria per il finanziamento ottenuto finalizzato ad interventi di miglioramento per la sicurezza stradale. 24.850 euro messi a disposizione dall'amministrazione regionale in forma di cofinanziamento con il Comune.



"Siamo molto soddisfatti per questa importante linea di credito ottenuta. - spiega il consigliere Andrea Novella, a nome dell'amministrazione comunale - Ci teniamo a ringraziare Regione Liguria ed in particolare gli assessori Marco Scajola e Giacomo Giampedrone per l'attenzione riservata al nostro borgo. Ancora una volta Regione ha dimostrato vicinanza al nostro paese, dandoci un aiuto concreto che servirà ad intervenire per la sicurezza sulle strade. Adesso come Comune sarà nostro compito metterci al lavoro per indicare con precisione dove destinare le nostre risorse che si andranno ad unire a quelle messe a disposizione da Regione".



Il progetto presentato in prima battuta da Montalto Carpasio prevede la realizzazione di variazioni altimetriche lungo la Sp 21 volti al miglioramento della sicurezza stradale e dei pedoni. Interventi per un valore di 71mila euro. Adesso I Comuni beneficiari dovranno comunicare entro e non oltre il 22 ottobre prossimo la disponibilità economica per il 65% del costo totale. Nel caso di mancata disponibilità da parte del Comune, Regione aggiornerà l’elenco degli interventi finanziati sulla base della graduatoria approvata.