Imperia: poliziotti a lezione sul ‘Codice rosso’, oggi incontro di aggiornamento professionale alla Camera di Commercio

Si è svolto oggi, all’auditorium della Camera di Commercio di Imperia, l’incontro di aggiornamento professionale della Polizia di Stato sulla nuova normativa, entrata in vigore il 9 agosto scorso (conosciuta come 'Codice Rosso'), che ha introdotto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il seminario è stato tenuto dal Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Imperia, Dott.ssa Grazia Pradella, coordinatrice del gruppo di magistrati che si occupa delle c.d. “fasce deboli”, che nel corso della interessante esposizione ha trattato approfonditamente gli istituti introdotti dal 'Codice Rosso', stimolando l’interesse e le domande dei poliziotti, in servizio nei vari uffici dislocati nella provincia e principalmente appartenenti agli uffici investigativi.

L’incontro costituisce la prima tappa di un percorso che la Polizia di Stato della provincia di Imperia percorrerà nel futuro prossimo, proprio nel rispetto dell’obbligo, introdotto dalla nuova normativa, di formazione specifica per il personale che si occupa di questa delicata materia.