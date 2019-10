Il Parco Regionale delle Alpi Liguri: primo ente regionale nel suo ambito ad ottenere la certificazione del profilo su Instagram

Negli ultimi giorni il Parco Regionale delle Alpi liguri ha raggiunto un curioso primato, è il primo nel suo genere, almeno in Liguria, ad aver ottenuto il bollino blu su Instagram. Un segno distintivo che tutti noi siamo abituati a vedere sui profili più noti di vip e star internazionali che serve ad identificare gli account 'certificati'.



Un passo in avanti per il profilo social che rappresenta il parco. Questo ente è stato uno dei primi ad approcciarsi ad Instagram, nel 2016. Oggi l'account è principalmente gestito da personale interno all'ente e condivide foto Stiamo parlando di una realtà unica per la sua biodiversità su un territorio che si estende per 6mila ettari, toccando tre vallate, Nervia, Argentina ed Arroscia ed un ricco comprensorio di comuni: Cosio di Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina, Triora. Oggi Parco Alpi Liguri vanta 3815 follower su Instagram.



Quello della certificazione del profilo è un risultato importante frutto anche del lavoro svolto dall'associazione no profit genovese "TripInYourShoes”, che ha curato la campagna social sui Parchi della Regione Liguria. Il badge con spunta blu, può essere richiesto ad Instagram che poi farà le dovute verifiche per certificare l'ufficialità del profilo.



In altre parole ottenere questo piccolo segno distintivo è un riconoscimento dell'ufficialità della propria presenza ed un riconoscimento dell'azione costante, con contenuti di qualità, sul noto social network. Ottenerla attesta la serietà del proprio 'io virtuale' e può essere un'azione di crescita positiva che merita di essere condivisa con i propri follower.