I ragazzi del 'Ruffini' da ieri in Grecia per una settimana 'Erasmus+' e le competizioni di 'Debate' (Foto)

"Ieri mattina… ore 8 a Giannina, Grecia, eccoci pronti ad iniziare l'avventura 'Erasmus+' con i nostri 10 studenti in rappresentanza dell'Italia, ospiti della 3GEL Ioanninon Epifaneios Sxolh a Giannina insieme al team Spagnolo da Majadahonda, vicino a Madrid, e quello Turco, da Ajdin".

Lo scrivono i docenti dell'Istituto 'Ruffini' di Imperia dopo la prima giornata di una settimana di lavoro e competizioni di 'Debate internazionale' in cui 8 squadre con ragazzi di tutte le nazionalità discuteranno e supporteranno la loro posizione, pro o contro la mozione 'An increase in spending on education would lead to better results'.

Un'occasione per condividere emozioni, imparare e confrontarsi sul diverso modo di vivere la scuola e il tempo libero e scoprire interessi comuni e differenti. Chi non ha mai assistito alla preparazione dei ragazzi, resterebbe stupito dall’energia e dalla passione che mettono nel prepararsi a difendere la loro posizione, nell'affrontare il lavoro di squadra e nel controbattere consapevolmente, dopo aver ascoltato le ragioni degli avversari, alle idee e alle evidenze portate avanti dall’altro team.

Un lavoro didattico che porta frutti in termine di crescita personale e competenze scolastiche ma…qui un'esperienza che unisce studio e scoperta di un nuovo paese e di alcune importanti attrazioni turistiche. "Scopriremo la regione di Zagori - proseguono dal 'Ruffini - con le sue gole impressionanti, e il tempio di Dodoni, con il suo oracolo spingendosi fino ai monasteri delle Meteore".

Una settimana intensa e 'fuori porta', ma anche chi è rimasto ad Imperia, fa sì che il Ruffini si distingua. Infatti è presente, al Polo universitario imperiese, oggi e domani con studenti ed insegnanti dei suoi 4 corsi di studio per presentare la scuola, i programmi e i suoi numerosi progetti.