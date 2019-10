Bordighera: approvato il progetto definitivo per la costruzione della pista ciclopedonale nella città delle palme

Anche Bordighera è pronta per costruire la ‘sua’ pista ciclabile. L’Amministrazione ha infatti approvato una delibera di Giunta, per il progetto pilota definitivo ed esecutivo, della pista ciclopedonale nell’ambito del progetto ‘Edu-Mob’.

Il progetto secondo lo studio di fattibilità preparato da Ire per la Regione, prevede la riorganizzazione dei parcheggi sul lungomare, ricavando la continuità della pista ed il mantenimento di alcuni posti auto, con la possibilità futura di istituire lungo tutto il lungomare un’isola ciclopedonale, non prima però di individuare aree interne da destinare a parcheggio.

Già nel giugno scorso era stato approvato dalla Giunta il progetto definitivo per la realizzazione della pista, dall’attuale al sottopasso di via Noardo, prevedendo un cofinanziamento comunale da 32mila euro, in funzione della costruzione di passerelle per l’attraversamento del sottopasso di via Forlì e del rio Borghetto. Il costo dell’intervento è di 336mila euro, di cui 304mila con fondi del progetto ‘EduMob’ ed il resto dal Comune.