Bordighera: 40mila euro per i sentieri di Mtb e downhill a Montenero, il progetto affidato ad esterni

Bordighera avrà una rete sentieristica a Montenero, per le mountain bike ed i downhill. Già nei mesi scorsi avevamo evidenziato la volontà dell’Amministrazione del Sindaco Vittorio Ingenito, di predisporre nella zona del monte alle spalle della città di una serie di sentieri dove gli appassionati delle due ruote a pedali, possano muoversi.

La realizzazione della rete di sentieri sarà finanziata con le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno ma, per la realizzazione non è possibile affidare la progettazione all’ufficio tecnico comunale (per la particolarità dell’intervento a carattere sportivo specialistico). Proprio per questo occorre procedere al conferimento dell’incarico di progettazione ad un tecnico esterno.

Il Comune, quindi, procederà con l’avviso di una manifestazione di interesse per la presentazione di un progetto con divisione in lotti funzionali e progettazione definitivo-esecutiva per il trattamento digitale delle piste, il coordinamento della sicurezza ed il collaudo.

Per la realizzazione dell’intervento sono stati stanziati 40mila euro, di cui 10mila per le spese tecniche ed il tracciamento digitale mentre 30mila serviranno per la realizzazione delle opere (primo lotto).