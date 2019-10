Sanremo: la cagnolina Perla e i suoi cuccioli appena arrivati dalla Sicilia cercano delle nuove famiglie

Questa è la storia di Perla e dei suoi cuccioli. Abbandonata a Sommatino, in Sicilia, Perla partorisce i suoi piccini tra i cespugli, per la strada. In un paese dove il randagismo è all'ordine del giorno, serve quasi un mese per trovare un anima buona che le offra stallo, per far crescere al sicuro i piccini e per poter incominciare la profilassi sanitaria. Lo stallo è a Palermo e solo il grande impegno dei volontari permette lo spostamento di tutti. Perla ed i Perlini, conclusa la parte sanitaria giù in Sicilia, hanno fatto zainetto per arrivare a nord, precisamente a Sanremo.

Sono tutti adottabili. Perla ha un annetto stimato taglia media, timida e dolce. Sono tre mesi che fa mamma a tempo pieno.... Vorremmo darle finalmente la vita serena che merita. Microchippata, vaccinata e sverminata va d'accordo anche con i gatti. E poi ci sono i Perlini: età tre mesi, uno più bello dell'altro. Diventeranno future taglie medie. Anche loro con chip e vaccini.

Si affidano con colloquio e preaffido solo ad amanti animali. Cosa aspettate?

Per più informazioni potete telefonare a Susy al numero 3483716591 oppure a Barbara al numero 3479300575

Progetto La Zampa Sul Cuore