Giovedì 24 ottobre alle 20, nella sede Avo di corso Orazio Raimondo a Sanremo, verrà presentato 'Percorsi in scena', serie di incontri tematici con la psicologa dottoressa Noemi Angelini e l'operatore olistico e teatrale Dalia Lottero.

Prevista la coordinazione di Maria Ghizzardi, in incontri finalizzati a elaborare momenti del nostro percorso di vita quotidiana e non, e a mettere in scena gli scritti prodotti dagli stessi partecipanti. Ingresso gratuito.