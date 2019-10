Sanremo: furgone bloccato da un'auto in divieto di sosta, intervento della Polizia Municipale e rimozione in via Giusti (Foto)

È servito l'intervento del carro attrezzi questa mattina in via Giusti per rimuovere un'auto lasciata in divieto di sosta a bordo strada. Nonostante la carreggiata sia a dir poco stretta, qualcuno ha pensato bene di parcheggiare proprio a lato strada, bloccando così il passaggio di un furgone di una società di consegne.

E così dal vicinissimo comando sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto alla rimozione dell'auto oltre alla giusta sanzione per chi l'ha parcheggiata lì.