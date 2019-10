Sanremo: sold out per la prima serata del calendario delle degustazioni autunnali di “Camillo” con le bollicine di Cuvage, Alta Langa e Nebiolo d’Alba Rosè.

Andrea Battiloro, responsabile marketing dell’azienda Cuvage di Acqui Terme, ha accompagnato i clienti alla scoperta di due importanti novità nel panorama internazionale del mondo dello spumante metodo classico.

La prima è rappresnetata dal nuovo Alta Langa DOCG millesimato 2015 ottenuto con 80% Pinot Nero e 20% Chardonnay. "Il Pinot nero – ha spiegato Battiloro - è volutamente non affinato in legno per evidenziare la sua capacità di tradurre la mineralità dei suoli; la presenza dello Chardonnay è il completamento dell’interpretazione che la nostra casa spumantiera desidera offrire al territorio".

La seconda proposta è stata il Nebiolo d’Alba DOC millesimato Rosè Brut 2016 ottenuto con 100% Nebbiolo, coltivato nella zona di Barolo, tra 380 e 450 metri s.l.m. e dopo una rifermentazione in bottiglia molto lenta e con temperatura costante di 13-14 in assenza di luce, secondo il rigoroso Metodo Classico CUVAGE.

I due vini sono stati accompagnati da una degustazione preparata dallo staff di Camillo che prevedeva: Caprese finger food; mini-Brioches artigianale con speck e rucola; CousCous vegetariano; Polipetti in guazzetto e Bonet con granella di amaretto.

Soddisfatto anche il patron del locale, Olmo Romeo che ha annunciato un ricco programma di incontri che si terranno nelle prossime settimane con vini d’autore, selezionati accuratamente e con degustazioni assolutamente da non perdere.

Al termine della serata a tutti i partecipanti è stata offerta in omaggio una copia della Guida dei Ristoranti della Tavolozza, rappresentata per l’occasione dal presidente Claudio Porchia.

“Camillo: il giusto connubio” si trova a Sanremo in via Cavour 19 con orario dalle 7.00 alle 21.00 offredno colazione, pranzo e aperitivo con vini e degustazioni gourmet.