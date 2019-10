Sanremo: nel weekend appuntamento con il 4° torneo di softball ‘Freesby Yup’ nel ricordo di Fulvia Pavone (Video)

Anche quest’anno si giocherà, come ormai consuetudine nel terzo weekend di ottobre il torneo "Freesby Yup" giunto alla sua quarta edizione. Il torneo è nato nel 2016 per ricordare Fulvia Pavone, storica seconda base del softball matuziano, prematuramente scomparsa.

‘Freesby' (come la chiamavano gli amici) si era dedicata per diversi anni al settore giovanile ed aveva manifestato la volontà di tornare sul diamante ad allenare le bambine del Softball. Proprio per questo motivo nasce questo torneo: per esaudire un suo desiderio.

Dopo il grande successo degli scorsi anni, si propone dunque la quarta edizione di questa competizione che ha ottenuto il risultato di far diventare il “Freesby Yup” l'evento clou di ottobre del softball italiano, complice anche il meraviglioso clima della nostra città. Il torneo quest'anno vede la partecipazione di ben otto squadre: sempre in crescita se si pensa che solo tre anni fa era partito con cinque squadre e che per il 2020 sarà quasi sicuramente a 10 squadre; molte infatti le richieste pervenuteci da tutta Italia, soprattutto dalle regioni del nord dove il freddo ad ottobre si fa già sentire.

Queste le squadre partecipanti: Bollate Red, Bollate White, Collecchio (PR), Junior Parma, La Loggia (Torino), Old Parma, Saranno e le ‘pink’ della Softball School matuziana.

Le squadre si affronteranno in due gironi da quattro squadre nell'intera giornata di sabato 19, contemporaneamente sui tre campi allestiti sul diamante, mentre nella mattinata di domenica le squadre scenderanno in campo prima per le partite di intergirone e poi per le semifinali. Nel pomeriggio alle 14, in contemporanea su due campi, si giocheranno le finali per il 5° e per il 7° posto. Alle 15,30, sempre in contemporanea, le due finalissime, quella per il 3° e quella per il 1° posto. In totale ogni squadra giocherà ben sei partite: proprio questo è infatti lo scopo del torneo: giocare, giocare e giocare.

È prevista anche un'alternativa in caso di pioggia: il comune ha infatti autorizzato il torneo a spostarsi sul plateatico del mercato dei fiori in valle Armea per concedere alle squadre di giocare anche in caso di meteo avverso.

Le premiazioni sono previste per le 17,30 sul campo di Pian di Poma. Verranno premiate tutte le squadre partecipanti e verranno inoltre assegnati i premi individuali di miglior lanciatrice, miglior battitore, miglior ricevitore ed MVP del torneo.