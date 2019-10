Sanremo: concerto di San Romolo, domenica arie e sinfonie d'Opera al Teatro del Casinò

L'Associazione Sanremo Lirica, in collaborazione con il Circolo Ligustico Arte e Ambiente, e con il patrocinio della Famija Sanremasca, della Consulta Ligure e del Comune di Sanremo, tornerà in scena domenica (Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, ore 18) per il 9° Concerto di San Romolo (da un'idea di Freddy Colt).



L'Associazione presieduta dal Maestro Cesare Depaulis, forte del trionfo ottenuto il 2 giugno con La Traviata, presenta alla Città - in occasione dei Festeggiamenti Patronali - un Concerto di celebri arie e sinfonie d'Opera, con i solisti Fiorella Di Luca (soprano), Teresa Romano (soprano) e Dario Prola (tenore), e con l'Orchestra Sanremo Lirica.



Dalla Sinfonia da Il Barbiere di Siviglia (G. Rossini) a "O don fatale”, aria da Don Carlos (G. Verdi), da "Suzel, buon dì", duetto da L'Amico Fritz (P. Mascagni) a "Mi chiamano Mimì", aria da La Bohème (G. Puccini), per arrivare a "Belle nuit", barcarola da Les Contes d’Hoffmann (J. Offenbach), a Sinfonia da Nabucco (G. Verdi), a "Nessun dorma", aria da Turandot (G. Puccini), a "Ecco l’altare ... Ora soave", duetto da Andrea Chénier (U. Giordano): un programma ricchissimo che non mancherà di deliziare i raffinati palati del pubblico sanremese, che negli eventi sin qui prodotti ha dimostrato di saper apprezzare l'alta qualità offerta dall'Associazione Sanremo Lirica.



Biglietti: intero 15 €, ridotto (Associazioni cittadine) 13 €, ridotto Famija Sanremasca e Circolo Ligustico 11 €. Gratuito sotto i 12 anni.