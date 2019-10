Vantaggi dei prestiti findomestic: tassi e condizioni aggiornati

Per chi ha bisogno di reperire del denaro in breve tempo, i prestiti veloci sono la soluzione ideale. Si tratta di un servizio attraverso il quale il richiedente, può ricevere del denaro direttamente sul proprio conto corrente.

La caratteristica principale di questo tipo di prestito è la velocità di erogazione dei soldi dal momento dell’accettazione della richiesta.

Al giorno d’oggi sono molti gli istituti di credito che offrono questo tipo di servizio venendo incontro alle esigenze della clientela e proponendo diversi tipi di offerta.

Tra i vari istituti uno dei più rinomati è sicuramente Findomestic, che opera nel settore dal 1984 e negli anni si è costruito una reputazione di grande affidabilità.

Come scopriamo leggendo la guida sul sito ilprestitoveloce.com, i prestiti Findomestic si distinguono per la loro velocità, sicurezza e capacità di adattarsi alle esigenze di ognuno. Scopriamo quali sono.

FINDOMESTIC: I SERVIZI OFFERTI

Tutti i prestiti Findomestic si caratterizzano per la loro grande flessibilità. Viene data infatti sempre la possibilità al cliente di disporre degli strumenti di Cambio Rata e Salto Rata.

Il Cambio Rata permette di modificare l’importo della rata mensile, mentre con Salto Rata è possibile rimandare il pagamento. L’unica condizione per beneficiarne è di aver rimborsato già sei mensilità. Le due opzioni non sono combinabili.

Un tipo di prestito molto utilizzato è che il prestito veloce Findomestic online, che permette al cliente di richiedere un prestito online da un minimo di 1000 a un massimo di 60mila euro.

Il tetto massimo di 60mila euro è un elemento distintivo di questo istituto di credito, visto che la maggiore parte delle finanziarie erogano prestiti fino a 30mila euro.

Findomestic ha poi ideato una serie di prestiti finalizzati, ovvero mirati alla copertura di determinate spese.

Per chi ha intenzione di acquistare un’automobile, una moto o un camper esiste Findomestic veicoli. Il denaro può essere richiesto online fino a un massimo 60mila euro. Possono accedervi le persone tra i 18 e i 75 anni.

Il rimborso avviene tramite rate mensili accreditate direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente.

Findomestic Casa è invece la soluzione pensata per chi deve affrontare delle spese legate al proprio immobile, come ristrutturazioni, acquisto di mobili, oppure spese legate all’acquisto dell’immobile stesso. Anche per questo tipo di prestito il tetto massimo è di 60mila euro.

Un altro tipo di prestito è Findomestic Tempo Libero, pensato per quei piccoli sfizi che ogni cliente si vuole togliere legati al proprio well being. Si può trattare di un viaggio, di un acquisto personale o semplicemente di una spesa legata al proprio benessere.

Findomestic I Tuoi Progetti è invece la soluzione indicata per quelle spese personali, legate alla propria formazione o a qualche determinato evento. Ad esempio possono venire incontro nel momento in cui si vuole acquistare un corso o si devono sostenere le spese di una cerimonia.

Anche in questo caso la richieste può essere fatta online, fino a un massimo di 60mila euro.

COME RICHIEDERE UN PRESTITO FINDOMESTIC

Uno dei requisiti richiesti per l’ottenimento dei prestiti Findomestic è legato all’età. Il richiedente infatti deve avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Il richiedente inoltre deve essere necessariamente residente in Italia e deve essere in grado di offrire delle garanzie per il rimborso del prestito.

Una garanzia può essere la presentazione della busta paga, oppure la firma sul contratto di finanziamento da parte di un garante.

Findomestic ha pensato inoltre a fornire ai suoi clienti degli strumenti per poter simulare il proprio finanziamento e calcolare il tasso di interesse ad esso applicato.

Va sempre considerato infatti che questo può variare a seconda della durata e dell’importo del prestito e a seconda della tipologia di progetto.