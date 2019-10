Imperia: egiziano 22enne non rientra dal lavoro in 'licenza' fuori dal carcere, scattate le ricerche

Un egiziano di 22 anni, M.E., è evaso dal carcere di Imperia, non rientrando ieri dalla licenza concessa nell’ambito dell’articolo 21 previsto dal codice sul ‘trattamento rieducativo. Il giovane, infatti, lavorava dalle 8.30 alle 19 al campo di rugby ma, ieri sera non è rientrato.

Proprio per questo sono scattate le ricerche ed il segretario regionale della Uil Penitenziari interviene in merito: “E’ un fatto grave – ha detto – e serve una riflessione. E’ fondamentale potenziare i presidi di Polizia sul territorio e disporre maggiori controlli ai detenuti che usufruiscono delle misure alternative alla detenzione”.

Pagani sostiene che “Servono nuove assunzioni nel corso della Polizia Penitenziaria, perché la sicurezza dei cittadini non può essere messa in difficoltà”.