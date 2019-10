'Guerra' giudiziaria tra 40 dipendenti e Riviera Trasporti: per l'azienda un'altra tegola arriva dalla Corte d'Appello

Anche se ci potrà ancora essere il ricorso in Cassazione, la Corte d’Appello di Genova ha forse messo la parola fine, venerdì scorso, ad una lunga vicenda giudiziaria che vede protagonisti la Riviera trasporti ed una parte dei dipendenti.

I fatti nascono 5 anni fa, quando l’azienda decide di ridurre gli emolumenti ai dipendenti, viste le condizioni economiche della società. In pratica alcuni dipendenti di secondo livello si trovano in busta paga 570 euro lordi in meno, ovvero 350 euro netti. Una parte di dipendenti (circa 80 inizialmente, poi ridotta a 40) ed un sindacato (l’Usb) ha deciso di rivolgersi al tribunale per chiedere se l’azienda potesse intervenire in quel modo sugli stipendi.

E’ così approdata una causa in tribunale ad Imperia e, nel 2017 alcuni dipendenti dopo aver perso la causa, hanno fatto una conciliazione con l’azienda. L’anno dopo, per gli altri 40 dipendenti, è arrivata la sentenza di primo grado con l’azienda che è ricorsa in appello, continuando a non elargire la cifra in busta, che ora è arrivata a circa 30mila euro lordi a testa. A febbraio 2015 l’azienda ed i sindacati confederali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) riconoscono la parte economica, inserendo nell’accordo mezz’ora di lavoro in più al giorno, con un referendum del personale).

I 40 del sindacato Usb non l’hanno però accettato ma, pur impugnandolo, hanno lavorato regolarmente la mezz’ora al giorno in più. Anche questa diatriba è approdata in tribunale ad Imperia che, al termine della causa, ha dato ragione all’azienda. Ma, visto che l’azienda è ricorsa in appello per l’integrazione dello stipendio, i dipendenti hanno ricorso sull’impugnativa e la Corte d’Appello ha dato loro ragione ed ora l’azienda (se non ci sarà ulteriore ricorso in cassazione) dovrà intervenire economicamente sugli stipendi dei dipendenti, pagando gli arretrati.

La sentenza in Appello sul procedimento relativo alla diminuzione degli stipendi è fissata per il 22 di ottobre ed ora c’è ovviamente attesa per la decisione della Corte genovese. Dal loro canto i dipendenti in ‘guerra’ con l’azienda, dimostrano comunque la loro preoccupazione: “Abbiamo lavorato in condizioni difficili – dicono i 40 affiliati all’Usb - e con problemi gravi. Senza divise, aria condizionata e tanti problemi, senza dimentica che, essendo un gruppo di ‘ribelli’ siamo stati messi nel mirino, sia dall’azienda che dagli altri dipendenti”.