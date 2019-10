Dopo l'annuncio di questa mattina ecco l'allerta giallo per temporali dalle 18 di oggi alle 15 di domani

E’ imminente un’intensa fase di maltempo tipicamente autunnale che interesserà la Liguria a partire dal tardo pomeriggio di oggi, con piogge diffuse e anche persistenti, rovesci, temporali localmente forti e persistenti, venti in rinforzo e mare fino ad agitato.

Arpal ha, quindi, emanato l’Allerta meteo in particolare per temporali. Questi tempi e modalità dell’allerta: sarà 'Gialla' su tutta la regione, dalle 18 alle 22 di oggi mentre, per quanto riguarda la nostra provincia, resterà giallo fino alle 15 di domani. Nello stesso lasso di tempo sarà arancione nel resto della liguria.

Dopo alcune giornate grigie con pioviggini o deboli piogge, lo scenario meteo in Liguria sta per cambiare per l’arrivo di una perturbazione preceduta da fenomeni pre frontali che potranno essere forti, organizzati e persistenti in particolare nel settore centrale della regione con possibili sconfinamenti fino al Tigullio (parte occidentale della zona C).

L’intensificazione dei fenomeni è attesa dalle serata di oggi e le condizioni più critiche, che potranno portare a effetti al suolo, sembrano destinate a perdurare fino alle prime ore del pomeriggio di domani (domattina ulteriori valutazioni per il prosieguo della giornata). Oltre alle precipitazioni da segnalare, per la giornata di domani, un’intensificazione dei venti meridionali con raffiche che potranno raggiungere i 100-120 km/h. Una progressiva attenuazione dei fenomeni si dovrebbe registrare a iniziare da Ponente nel corso del pomeriggio di domani. Sotto l’avviso meteorologico di oggi, con i fenomeni previsti e la loro localizzazione:

OGGI: deboli piogge diffuse su ABD, sparse su CE anche a carattere di rovescio al più moderato. Intensificazione dei fenomeni da pomeriggio con possibili rovesci o temporali forti, organizzati e persistenti su BDE e parte occidentale di C la sera. Venti da Sud-Est a Levante, da Nord-Est a Ponente in rinforzo fino a 40-50 km/h anche rafficati.

DOMANI: dalle prime ore della notte rovesci e temporali forti con fenomeni organizzati e persistenti più probabili su BDE e parte occidentale di C. Precipitazioni diffuse in intensificazione da Ponente nel corso della mattinata con cumulate elevate ed intensità fino a molto forte accompagnate ancora da rovesci e temporali forti. Attenuazione dei fenomeni la sera a partire da Ponente. Venti tra Sud-Est e Sud-Ovest in rinforzo fino a 50-60 km/h con raffiche oltre i 100-120 km/h sui crinali di tutte le zone. Mare localmente agitato su BC.