Cipressa: 49enne ha un incidente a bordo di uno scooter rubato, militari lo denunciano e sequestrano anche pistola scacciacani e passamontagna

Un 49enne sanremese è stato denunciato per ricettazione e guida in stato di ebrezza. Il matuziano si trovava a bordo di uno scooter rubato, un Honda Sh, quando ne ha perso il controllo sull'Aurelia, all'altezza di Cipressa.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Sanremo erano intervenuti per rilevare l'accaduto. Così, dopo aver accertato che l'uomo avesse riportato solo lievi escoriazioni, hanno sottoposto il centauro al rilievo del tasso alcolemico. Il 49enne ha perso il controllo del mezzo perchè guidava in stato d'ebrezza.



Di fronte alle generalità del soggetto ed ai numerosi precedenti alle spalle, gli uomini dell'Arma hanno iniziato a nutrire qualche sospetto ed hanno preferito effettuare ulteriori accertamenti. Così è emerso che lo scooter al centro dell'incidente era in realtà rubato e da una perquisizione del vano sottosella, i militari, hanno trovato una pistola scacciacani cal. 9, un passamontagna, grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Oggetti che sono stati posti sotto sequestro.



A quel punto, di fronte ai numerosi elementi nelle mani delle forze dell'ordine è scattato il deferimento all'Autorità Giudiziaria. Invece, il mezzo, seppur danneggiato è stato restituito alla legittima proprietaria, una sanremese che aveva sporto denuncia appena pochi giorni fa.