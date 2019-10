Vallecrosia: amministrazioni comunali e famiglie, iscrizioni aperte all'incontro formativo sul Family Impact Lens

Venerdì 18 ottobre, alle 8.30, presso la sala polivalente di Vallecrosia, i docenti dell’università Sacro Cuore di Milano presenteranno il Family Impact Lens (FIL). La mattinata sarà articolata in due momenti, una introduzione teorica allo strumento del FIL ed un laboratorio per tradurre in pratica alcuni elementi dello strumento presentato.



"Quello di venerdì sarà un momento per amministratori e dirigenti comunali per approfondire le tematiche collegate ad uno strumento sperimentato da più di vent’anni in oltre la metà degli stati degli USA. Il FIL consente di verificare quanto e come, i vari progetti ed interventi, modifichino, in positivo o in negativo, le condizioni di vita e di benessere delle famiglie, nelle loro diverse forme strutturali e condizioni socio economiche. - spiegano dal Forum Ligure delle Associazioni Familiari - L’iniziativa prevede lo svolgimento del seminario a Vallecrosia, città della Famiglia, per il Ponente Ligure ed a Chiavari per il Centro ed il Levante. Per l’iscrizione i Comuni interessati dovranno inviare una mail a forumligurefamiglie@gmail.com".