Il Comune di Sanremo continua a investire nella sicurezza stradale e sta per realizzare due nuovi attraversamenti pedonali rialzati.

Il primo è stato realizzato in corso Inglesi venerdì scorso ed il secondo è iniziato questa mattina in via G. Marsaglia con il cantiere avviato alle 10.

Nei lavori predisposti dal servizio Viabilità del Comune è prevista anche la manutenzione dei marciapiedi di via Roma, iniziata sempre questa mattina.