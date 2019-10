Sanremo: il Cimitero della Foce entra nel circuito internazionale dei 'Monumentali', il Sindaco "Servono importanti lavori"

“Il Cimitero della Foce a Sanremo è entrato nel circuito internazionale dei camposanti ‘Monumentali’ e, per questo, servono importanti investimenti per farlo tornare agli antichi splendori”.

Lo ha detto ieri, a margine del suo intervento di apertura al ‘Premio San Romolo’, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Il primo cittadino, che ha apprezzato il lavoro della ‘Famija Sanremasca’ per i festeggiamenti del Santo Patrono, ha puntato molto sul futuro del cimitero monumentale: “Lo scorso anno abbiamo stanziato 200mila euro per il primo lotto di interventi al Monumentale – ha detto – anche perché da tempo residenti e associazioni avevano chiesto al Comune di rimediare allo stato di abbandono nel quale versa la vera memoria storica della città e dei suoi illustri ospiti”.

Il primo lotto di lavori si è svolto tra maggio e giugno dello scorso anno, per una somma complessiva di 200mila euro, per sistemare le arcate al momento più pericolose, quelle che vanno dalla 38 alla 56. Ma, grazie al ribasso d'asta, il Comune ha anche predisposto l'intervento per la riduzione della cosiddetta ‘zona rossa’.

Ora il Sindaco ha annunciato la volontà dell’Amministrazione di intervenire sul Cimitero che, come detto,è entrato nel circuito internazionale dei ‘Monumentali’: “Dobbiamo lavorare al risanamento dell’intero camposanto, ma anche pensare seriamente alla sua apertura verso la pista ciclabile con un nuovo ingresso, visto che lo stesso potrà poi ‘aprirsi’ alla Villa Romana che è di fronte”. Insomma una nuova opera importante per l’Amministrazione matuziana, una sfida per il futuro del cimitero della Foce.