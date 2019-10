"Overkids" festeggia il suo primo anno in provincia con una nuova apertura a Ventimiglia

Dopo il grande successo dell'apertura di Overkids a Imperia di un anno fa, Ventimiglia apre le porte al nuovo punto vendita, curato dal giovane imprenditore Francesco Tauro, che ha deciso di sviluppare il brand anche nella città di frontiera.

Il marchio Overkids è oggi presente in tutta Italia con 142 punti vendita a cui per fine anno si aggiungeranno altre aperture. Il punto vendita di Ventimiglia fornirà un'immagine innovativa, rispecchiando la filosofia delle linee aziendali OverKids che coniugano stile, funzionalità e praticità.

Overkids rappresenta un brand capace di offrire alla sua clientela una qualità eccellente. Il nuovo negozio di Ventimiglia vi attende venerdì 18 ottobre alle ore 16.00 per l'inaugurazione in via Cavour 30D.

In questa occasione sarà applicato uno speciale "sconto del 50%".