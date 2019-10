Imperia: incontro formativo per i Rangers con i Carabinieri Forestali sul regolamento CITES

Il regolamento CITES è stato al centro di un incontro informativo che che ha coinvolto il Nucleo di Imperia dei Rangers D’Italia ed i Carabinieri Forestali. Alla presenza di numerosi volontari dell’associazione, il brigadiere Maurizio Ferreri, con l’autorizzazione del colonnello Franco Bonechi del Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale di Imperia, ha enunciato i principali punti della Convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d’estinzione.

"Il CITES regolamenta il commercio, l’esportazione, l’importazione e anche la sola detenzione delle specie incluse nella convenzione. È dunque necessario visionare il Reg. (UE) n. 2017/160 per sapere se un determinato animale o vegetale è incluso nella nell’elenco di specie minacciate di estinzione e, dunque, se è soggetto a particolari restrizioni di commercio o detenzione, anche al fine di non incorrere in sanzioni" - spiegano i Rangers.