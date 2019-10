Imperia: dopo la frana di febbraio continua a franare la strada per Sant'Agata, serve un intervento urgente (Foto)

Da febbraio scorso, quando a causa delle forti piogge è crollata una porzione della strada, i residenti della frazione Sant’Agata ad Imperia sono costretti a percorrerla con un senso unico alternato per il transennamento dell’area, senza che nessun intervento sia stato apportato.

I residenti ora chiedono però che i lavori partano perché, pur essendo un problema noto, nella sua gravità merita di essere portato all'attenzione pubblica. “Tralasciando il disagio della strettoia – evidenziano i residenti - specialmente per mezzi di maggiore dimensione quali autobus, camion dei rifiuti ed eventuali mezzi di soccorso, quello che ci lascia perplessi è come non si sia approfittato dei lunghi mesi estivi e climaticamente favorevoli per eseguire i lavori di ripristino”.

Alle porte di una nuova stagione autunnale ed invernale, nella quale le immancabili forti piogge potrebbero ulteriormente erodere la strada e causarne un crollo completo isolando così Sant'Agata, i residenti tornano a chiedere un intervento definitivo, anche per la possibilità che si possano registrare crolli ulteriori e, purtroppo, anche vittime o feriti.

“Siamo sconcertati – terminano i residenti – pensando che il Comune di Imperia in quasi un anno non sia stato in grado di trovare i fondi per un intervento di simile urgenza. Una situazione mette a rischio l'incolumità di tutti coloro che transitano su quel percorso, all'avvicinarsi della stagione delle piogge”. Nel frattempo la strada, abbandonata a sé stessa, continua lentamente a cedere sempre più come confermano le foto tra febbraio scorso ed oggi e che mostrano la progressiva erosione della carreggiata.