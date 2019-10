Arma di Taggia: due bellissimi gattini aspettano di essere adottati

Due gattini docilissimi, trovati in strada e che amano stare in braccio cercano una casa con tanto amore. Si trovano ad Arma di Taggia e sono spuciati e sverminati.

Hanno 2 e 3 mesi stanno crescendo insieme e si vogliono tanto bene, le fuse sono la loro specialità.

Per tutti le informazioni potete contattare Emanuela al numero 339 367 0333