Sanremo: sicurezza stradale, un nuovo attraversamento pedonale rialzato in valle Armea in zona The Mall

Il Comune di Sanremo prosegue negli interventi in nome della sicurezza stradale. Proprio in questi giorni sono previsti i lavori per la costruzione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato, questa volta in strada Armea, nella zona di The Mall.

Via Armea è stata spesso teatro di diversi incidenti e, proprio per questo, serve intervenire per ridurre la velocità media e permettere ai pedoni di attraversare in tutta sicurezza. L’attraversamento pedonali rialzato è, quindi, la soluzione migliore.

Dopo l’arrivo di The Mall, inoltre, la strada è molto più trafficata sia da vetture che da pedoni e la sicurezza è quantomai importante.