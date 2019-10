A ‘Che tempo che fa’ Mika torna a parlare di Sanremo “Con la mia famiglia andavo lì e la vita era diversa, lo vedevo guardando i miei coetanei”

Anche se le radio italiane non la stanno ancora suonando, il nuovo singolo di Mika “Sanremo” è in rotazione su molte frequenze in tutto il mondo, una promozione del tutto nuova e sensazionale per la nostra città.

Qualche giorno fa Mika era ospite a ‘Che tempo che fa’ da Fabio Fazio ed è stata l’occasione per parlare di Festival e di Sanremo, specie dopo la nuova bellissima dedica di Mika alla Città dei Fiori.

“È una canzone dedicata alla prima città italiana che ho visitato - ha spiegato Mika - ricordo bene le strade di Sanremo, andavo con tutta la mia famiglia quando ero adolescente e mi rendevo conto che lì la vita era diversa, lo notavo guardando i miei coetanei per le strade. Ho voluto dedicare la canzone alla città di Sanremo come parte dell’Italia che poi per me è diventata importante”.