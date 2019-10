Acquisto ex Caserma dei Vigili del Fuoco da parte di Confindustria, la soddisfazione del gruppo 'Progetto Imperia'

'Progetto Imperia' accoglie con soddisfazione la notizia dell’acquisto da parte di Confindustria dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco che sarà trasformata in un polo tecnologico destinato ad aziende del settore informatico.

“Condividiamo la scelta di investire – spiegano Alessandro Savioli e Luca Lanteri - recuperando un volume esistente riqualificando un’area degradata della Città per creare sviluppo e posti di lavoro. Avevamo invece sollevato molti dubbi sull’ipotesi di insediamento sul fronte mare ex ferriere, nel cuore di un centro commerciale, che avrebbe connotato negativamente la zona. Con l’occasione ringraziamo per quanto fatto nel suo mandato il Presidente degli Industriali Alberto Alberti e auguriamo un buon lavoro alla neo eletta Barbara Amerio”.