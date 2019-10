Grande festa oggi a Sanremo con le strade invase da residenti e turisti per la tradizionale 'Fiera di Ottobre' nell’area di piazza Eroi Sanremesi e inizio via Martiri della Libertà (vicino al mercato annonario).

Tanta gente che cerca l'affare importante o si muove tra le bancarelle anche solo per curiosità. Tanta gente anche in via Matteotti, la culla dello shopping, ed in piazza Colombo, dove si trovano altre bancarelle.