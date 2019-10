Bordighera: la magia della lievitazione del pane ieri nel pomeriggio didattico al mercato coperto (Foto)

Le meraviglie della lievitazione al Mercato coperto di Bordighera, dalle magiche mani di Dario Rapallino. Abile e apprezzato panettiere di Bordighera.

Ieri pomeriggio molti i ragazzi di Bordighera, compresi quelli delle Scuole Elementari, hanno potuto vivere in diretta la bellissima esperienza della lievitazione del pane. Il procedimento, iniziato dall’impasto guidato dal panettiere Dario e da sua figlia Irene, ha portato alla creazione in fasi successive al pane, pronto per essere assaggiato.

Grande entusiasmo per i giovani panettieri che seguendo le istruzioni del ‘maestro’ hanno potuto unire divertimento e didattica. Presenti per il Comune il Sindaco Vittorio Ingenito e gli Assessori Melina Rodà e Marzia Baldassarre. Per la buona riuscita è stata preziosa la collaborazione di Dario Rapallino e Mirella Barberis. C’è stata anche una parte musicale curata da Vitaliano Gallo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Prossimo appuntamento al Mercato coperto di Bordighera giovedì 24 ottobre.

(Le foto sono di Eugenio Conte)