Arma di Taggia: 700 chilogrammi di torta alla frutta per il 14° anniversario de La Riviera Shopville Conad (Foto e Video)

Peso: oltre 700 chili, lunghezza: circa 7 metri, 5 ore per prepararla e 47 minuti per finirla! Ecco i numeri della torta di compleanno del Centro Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia disegnata appositamente per l’occasione dalla storica Pasticceria Trucco di Imperia.

Per averne una fetta si è formata una lunghissima coda di clienti che è stata rapidamente smaltita dall’ efficientissimo staff.

"Un altro anno di grandi soddisfazioni: l’ aumento di visite che abbiamo registrato confermano il successo della nostra offerta commerciale ed il ruolo di aggregazione e socializzazione che abbiamo nel territorio: un posto dove trascorrere piacevolmente una parte del tempo libero e dove trovare servizi utili alle famiglie di oggi in orari adatti alle loro esigenze”, hanno commentato dalla direzione.