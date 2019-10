Taggia: chiede 4 mila euro di danni a seguito di una mareggiata del 2018, il Comune si opporrà in tribunale

Il proprietario di una imbarcazione ormeggiata alla ‘Darsena’ di Arma di Taggia ha chiesto danni al Comune per quasi 4.000 euro, per gli urti subiti dalla barca, il 1° febbraio 2018, a causa della rottura dell’ormeggio, nel corso di un violento temporale con forti raffiche di vento.

La richiesta è stata rigettata dal Comune all’avvocato Alima Baldassare di Sanremo che ha fatto per conto del proprietario (A.B.). Il Comune, sulla base dell’istruttoria svolta dagli Uffici e dalla Società di brokeraggio incaricata (Mag Jlt di Torino) ha ritenuto di non accogliere l’invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita perché “La rottura della catenaria probabilmente è stata determinata dalla eccezionale ondata di mal tempo che ha causato una mareggiata e una discesa, dal torrente Argentina, di detriti di grosse dimensioni. Non è stato materialmente possibile verificare il nesso causale fra la rottura della catenaria e i danni subiti”.

Tra l’altro il valore della causa non supera la soglia di 5.000 euro, soglia prevista dalla polizza assicurativa (Lloyd) stipulata dal Comune a titolo di franchigia e che, pertanto, la Compagnia assicurativa non ha ritenuto di aver interesse a sostenere le spese legali connesse alla resistenza nel giudizio in oggetto.