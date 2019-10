Intervento del personale medico del 118, di alcune ambulanze e dei Carabinieri, questa notte intorno alle 4 in corso Inglesi per una rissa che si era sviluppata con protagoniste 4 o 5 persone.

Sul caso stanno ovviamente indagando le forze dell’ordine per capire con precisione cosa sia realmente accaduto. I protagonisti della zuffa, che si sono affrontati per diversi minuti, hanno riportato lievi ferite e sono poi stati medicati in ospedale.