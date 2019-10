Sanremo: lasciano il cane nel bagagliaio sotto il sole, denunciati i proprietari dell'auto

Lasciano il cane in auto e vanno in giro per la città. Un passante se ne accorge e chiama la Polizia Municipale che fa intervenire i Vigili del Fuoco per liberare la bestiola. È accaduto oggi pomeriggio in corso Imperatrice a Sanremo.



Il cane è stato lasciato nel bagagliaio di una vettura nera e con i vostri oscurati ma, il caldo ed il sole che picchiava sull'auto nonostante si sia a metà ottobre, lo ha costretto a guaire per richiamare l'attenzione. I Vigili del Fuoco hanno forzato la portiera dell'auto ed hanno liberato il cane. I proprietari dell'auto saranno denunciati per abbandono di animale.