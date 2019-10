Sanremo: discarica abusiva sopra Coldirodi, residui di cantiere e 'zetto' gettati impunemente nelle scarpate (Foto)

Forse non fanno più ‘notizia’ ma se i cittadini ce le segnalano, la nostra deontologia professionale ci impone di segnalarle. Stiamo parlando delle discariche abusive sparse sul territorio e, lo ricordiamo, create esclusivamente dalle persone maleducate e senza senso civico.

Questa volta il luogo è quello della collina di Sanremo, nella zona di Coldirodi. In molti si sono accorti che, negli anfratti che di notte diventano ovviamente bui e nascosti, vengono gettati rifiuti ingombranti di ogni genere, tra cui ‘zetto’, scaldabagno ed altri residui, palesemente di cantiere.

Secondo i ben informati della zona, che hanno spesso notato furgoni che si aggirano sulla strada nelle ore notturne, si tratterebbe di imprenditori edili (o pseudo tali) che, per evitare di pagare le imposte sullo smaltimento dei residui, li ‘lanciano’ nelle scarpate deturpando l’ambiente. E poi, ovviamente, ci si lamenta del problema relativo alla differenziata, all’ambiente sempre più deturpato e molto altro.

Anche in questo caso, come in tanti altri, la responsabilità è di chi commette questi reati, anche perché riuscire ad evitarli o a colpirli penalmente non è certo semplice. Poi, però, la grande massa del popolo ‘social’ sarà sicuramente pronto a fotografare e pubblicare immagini di degrado e quant’altro, puntando il dito sempre contro chi deve controllare anziché puntarlo contro i maleducati (potremmo anche definirli malviventi) che commettono questi reati.

(Foto di Tonino Bonomo)