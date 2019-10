CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 13 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- JOKER – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- BRAVE RAGAZZE – ore 17.30 - 19.30 - 21.45 – di Michela Andreozzi - con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico, Luca Argentero - Commedia - "Anni 80: in una provincia non troppo identificata, ma piuttosto modesta, quattro amiche, Anna, una ragazza madre, Chicca, una fruttivendola ribelle, Maria, una moglie strapazzata e Caterina, una studentessa, trovandosi nel momento più buio delle loro vite decidono di affrontare le difficoltà con una soluzione piuttosto estrema: travestirsi da uomini e rapinare una banca.

Il fatto è che le quattro amiche, piuttosto improvvisate e inadeguate, riescono incredibilmente nell'intento, si ritrovano all'improvviso ad essere scambiate per una banda di criminali. Inseguite dalla stampa, dall'opinione pubblica e da un commissario piuttosto fascinoso finiscono per diventare involontariamente delle eroine. Tratto da una storia vera…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE... – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Jonathan Levine - con Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr., Randall Park, June Diane Raphael - Commedia - "Fred Flarsky ha la sua prima cotta per una delle donne più influenti al mondo, Charlotte Field quando questa lo assume come suo scrittore di discorsi mentre si prepara a correre per la Presidenza. I due faranno scintille insieme…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- LE VERITA’ – ore 17.00 - 19.00 - 21.30 – di Kore'eda Hirokazu - con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier, Manon Clavel - Drammatico - "Fabienne (Catherine Deneuve) è una star del cinema francese circondata da uomini che la adorano e la ammirano. Quando pubblica la sua autobiografia, la figlia Lumir (Juliette Binoche) torna a Parigi da New York con marito (Ethan Hawke) e figlia. L'incontro tra madre e figlia si trasformerà velocemente in un confronto: le verità verranno a galla, i conti saranno sistemati, gli amori e i risentimenti confessati…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- A SPASSO COL PANDA – ore 17.15 - 19.30 – di Vasiliy Rovenskiy - Animazione - "L'orso Mic-Mic e la lepre Oscar, non sono di certo migliori amici, soprattutto perché quest'ultimo è un vero e proprio combinaguai. Quando una cicogna molto sbadata lascia per sbaglio un cucciolo di panda alla sua porta, Mic-Mic decide di partire per riportare il cucciolo dai suoi genitori e, seppur controvoglia, accetta di portare con sé Oscar. Durante il viaggio, Oscar e Mic-Mic fanno la conoscenza di altri tre simpatici animali che si uniranno a loro, per completare la missione e portare sano e salvo il cucciolo di panda a casa…”

Voto della critica: n.d.

- HOLE - L'ABISSO – ore 21.45 – di Lee Cronin - con Seána Kerslake, James Cosmo, Kati Outinen, Simone Kirby, Steve Wall, James Quinn Markey - Horror - "Sarah sta costruendo una nuova vita con suo figlio, ai margini di una piccola cittadina rurale. Un incontro terrificante con un vicino misterioso frantuma la sua già fragile anima, gettandola in una spirale paranoica, sempre più disturbante. Dovrà inoltre scoprire se i cambiamenti inquietanti del suo bambino sono collegati a una minuscola buca nella foresta che confina con la loro casa…”

Voto della critica: n.d.

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD – ore 17.15 - 21.00 – di Quentin Tarantino - con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley – Drammatico/Thriller - "Ambientato nel 1969, nei giorni precedenti l'efferato omicidio di Bel Air compiuto dalla ‘Manson Family’. La storia segue la vicenda dell'ex star western Rick Dalton e sulla sua controfigura, che cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Ma tra i vicini di casa di Dalton c'è proprio Sharon Tate, la vittima più celebre dell'omicidio del 9 agosto…”

Voto della critica: ****

Centrale (tel. 0184 597822)

- GEMINI MAN – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Ang Lee - con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Ralph Brown - Azione/Drammatico/Fantascienza - "Henry Brogan, un assassino d'élite, viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra in grado di predire ogni sua mossa…”

Voto della critica: **



Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- IL PICCOLO YETI – ore 17.00 – di Jill Culton, Todd Wilderman - Animazione/Avventura/Commedia - "Quando l'adolescente Yi incontra un giovane Yeti sul tetto del suo palazzo a Shanghai, insieme ai suoi amici birichini Jin e Peng soprannominano ‘Everest’, decidono di intraprendere una ricerca epica con l'obiettivo di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Ma i tre amici dovranno stare un passo avanti a Burnish, un uomo facoltoso intenzionato a catturare uno Yeti, ed alla dottoressa Zara, una zoologa…”

Voto della critica: ***

- IO, LEONARDO – ore 19.30 - 21.30 – di Jesus Garces Lambert - con Luca Argentero, Angela Fontana, Massimo De Lorenzo, Francesco Pannofino, Stefano Ciammitti - Biografico - "Alla scoperta dell'uomo, il pittore, lo scienziato e l'inventore, attraverso un viaggio unico, coinvolgente e affascinante nella mente di Leonardo, una delle figure più geniali che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto ‘il quadro più famoso al mondo’, la Gioconda. E lo farà con uno sguardo molto lontano dagli stereotipi con cui Leonardo viene solitamente descritto…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- JOKER – ore 15.30 - 18.00 - 21.00 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- GEMINI MAN – ore 16.00 - 18.15 - 21.00 – di Ang Lee - con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Ralph Brown - Azione/Drammatico/Fantascienza - "Henry Brogan, un assassino d'élite, viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra in grado di predire ogni sua mossa…”

Voto della critica: **



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL PICCOLO YETI – ore 16.15 – di Jill Culton, Todd Wilderman - Animazione/Avventura/Commedia - "Quando l'adolescente Yi incontra un giovane Yeti sul tetto del suo palazzo a Shanghai, insieme ai suoi amici birichini Jin e Peng soprannominano ‘Everest’, decidono di intraprendere una ricerca epica con l'obiettivo di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Ma i tre amici dovranno stare un passo avanti a Burnish, un uomo facoltoso intenzionato a catturare uno Yeti, ed alla dottoressa Zara, una zoologa…”

Voto della critica: ***

- BRAVE RAGAZZE – ore 18.00 - 20.45 – di Michela Andreozzi - con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico, Luca Argentero - Commedia - "Anni 80: in una provincia non troppo identificata, ma piuttosto modesta, quattro amiche, Anna, una ragazza madre, Chicca, una fruttivendola ribelle, Maria, una moglie strapazzata e Caterina, una studentessa, trovandosi nel momento più buio delle loro vite decidono di affrontare le difficoltà con una soluzione piuttosto estrema: travestirsi da uomini e rapinare una banca.

Il fatto è che le quattro amiche, piuttosto improvvisate e inadeguate, riescono incredibilmente nell'intento, si ritrovano all'improvviso ad essere scambiate per una banda di criminali. Inseguite dalla stampa, dall'opinione pubblica e da un commissario piuttosto fascinoso finiscono per diventare involontariamente delle eroine. Tratto da una storia vera…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IO, LEONARDO – ore 16.00 - 18.00 - 20.45 – di Jesus Garces Lambert - con Luca Argentero, Angela Fontana, Massimo De Lorenzo, Francesco Pannofino, Stefano Ciammitti - Biografico - "Alla scoperta dell'uomo, il pittore, lo scienziato e l'inventore, attraverso un viaggio unico, coinvolgente e affascinante nella mente di Leonardo, una delle figure più geniali che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto ‘il quadro più famoso al mondo’, la Gioconda. E lo farà con uno sguardo molto lontano dagli stereotipi con cui Leonardo viene solitamente descritto…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- JOKER – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- GEMINI MAN – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Ang Lee - con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Ralph Brown - Azione/Drammatico/Fantascienza - "Henry Brogan, un assassino d'élite, viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra in grado di predire ogni sua mossa…”

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- IL PICCOLO YETI – ore 16.00 – di Jill Culton, Todd Wilderman - Animazione/Avventura/Commedia - "Quando l'adolescente Yi incontra un giovane Yeti sul tetto del suo palazzo a Shanghai, insieme ai suoi amici birichini Jin e Peng soprannominano ‘Everest’, decidono di intraprendere una ricerca epica con l'obiettivo di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Ma i tre amici dovranno stare un passo avanti a Burnish, un uomo facoltoso intenzionato a catturare uno Yeti, ed alla dottoressa Zara, una zoologa…”

Voto della critica: ***

- I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA – ore 18.30 - 21.00 – di Claude Lelouch - con Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt, Souad Amidou, Antoine Sire - Sentimentale - "Dopo essersi incontrati e aver vissuto una folgorante passione, Jean-Louis Duroc e Anne Gauthier non si sono più visti. L'ex pilota si perde spesso nei suoi ricordi e il figlio si impegna a ricercare colei di cui il padre parla sempre. Sarà così che Anne vedrà nuovamente Jean-Louis, facendo in modo che la loro relazione ricominci da dove si era interrotta…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- JOKER – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it