Sanremo: Comune al lavoro per la pulizia dei torrenti e dei rii in vista delle piogge autunnali (Foto)

In vista delle consuete piogge autunnali, che negli anni hanno purtroppo causato anche gravi danni in città, il Comune sta intervenendo con i previsti lavori per la pulizia dei rii e dei torrenti della zona. Palazzo Bellevue ha previsto una serie di interventi suddivisi in tre lotti per un importo totale di circa 150 mila euro (ogni lotto ha un valore di circa 48 mila euro).

In questi giorni gli operai della ditta incaricata stanno lavorando sul torrente San Francesco in via Tasciaire, sul rio Berbardo dietro la scuola Nobel e sul torrente Armea. Ma nelle poi saranno interessati anche tutti gli altri torrenti sanremesi.

Il primo lotto riguarda il solo torrente Armea mentre il secondo interessa il torrente San Francesco, il rio Val d’Olivi, il rio San Martino, il rio San Lazzaro e i relativi sbocchi a mare. Infine il terzo lotto interesserà: rio Foce, rio Bernardo, rio Fonti, torrente San Romolo e tutti gli sbocchi a mare.

Il lavoro di pulizia dei corsi d’acqua è fondamentale per evitare problemi e allagamenti in autunno quando, come noto, le piogge si fanno particolarmente intense. L’eliminazione della vegetazione in eccesso è il primo fondamentale step per evitare allagamenti e, di conseguenza, potenziali alluvioni.