Sanremo: discarica a cielo aperto nella zona di Poggio, la segnalazione di una nostra lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Marika, ci ha scritto per segnalarci una discarica a cielo aperto nella della zona salita verso ‘Casa Serena’ all’incrocio con via Castello (via pedonale che collega il paese con cimitero e la Rsa:

“Una via dimenticata, che dalle fasce sottostanti ed in alcuni tratti soprastanti, abbandonati da anni crescono rigogliosi rovi che la invadono. Una strada senza luci e sconnessa dove le persone anziane transitano per raggiungere il cimitero e la stessa ‘Casa Serena’. In questo incrocio, come si vede dalle foto, persone molto incivili portano ciò di cui liberarsi e nella fascia sotto strada, dove troviamo pezzi di arredamento”.