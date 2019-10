Ventimiglia: oggi pomeriggio alla biblioteca Aprosiana la presentazione del libro 'Il mare privato'

‘Il mare privato: lo scempio delle coste italiane, il caso dei porti turistici in Liguria, le conseguenze di cemento, speculazioni, criminalità’. E’ il titolo del libro, uscito la primavera scorsa, di Fabio Balocco, scrittore, avvocato, blogger per ‘Il Fatto Quotidiano’, che a cura dell’associazione culturale XXV Aprile, sarà presentato oggi alle 16.30, nella sala della biblioteca civica Aprosiana di Ventimiglia.

Nella sua straordinaria analisi l’autore si avvale di importanti contributi di studiosi, attivisti e giornalisti, e pone in rilievo un punto di vista differente da quello con cui di solito approcciamo i porti turistici, eufemisticamente detti ‘porticcioli’: “In realtà, essi costituiscono il grimaldello con cui privatizzare il mare e ed ulteriormente cementificare le nostre già martoriate coste”.

Una storia di cemento che attraversa tutta l’Italia, ma si sofferma sulla Liguria, la regione regina del diporto con le sue coste già tra le più cementificate ed in particolare sui porti turistici della nostra provincia: da quello di Imperia e di Ospedaletti e le loro vicende giudiziarie, a quello di Bordighera, al costruendo ‘porticciolo’ di Ventimiglia.

“Il libro non è contro la nautica, auspica interventi sensati ed equilibrati nel rispetto del paesaggio e di tutti i fruitori di un bene comune quali sono i lidi delle nostre coste, denuncia lo scempio ambientale e il fitto intreccio di rapporti tra politica, imprenditoria e – in diversi casi – malaffare e criminalità organizzata, ‘ndrangheta in primis. Racconta perché i i porti turistici sono i cavalli di Troia che aprono la strada a complessi residenziali di lusso e ad aree commerciali. Spiega la normativa che ha permesso ai porticcioli di proliferare a partire dal ‘decreto Burlando’. Ne descrive l’impatto spesso devastante su spiagge e ambiente costiero. Svela le connessioni con la criminalità organizzata in Liguria. Un’opera dedicata a chi ha a cuore la tutela della bellezza del nostro Paese”.

Dialogheranno con l’autore: Romano Lupi, giornalista e scrittore; Giovanni Gottardo dell’Associazione Salviamo il paesaggio; Giuseppe Famà dell’Associazione culturale XXV Aprile. Ingresso libero.