Sanremo: proseguono i lavori all'auditorium Alfano, posato il marmo 'rosso di Verona' che colorerà la tribuna (Foto)

Proseguono i lavori del secondo lotto di intervento per dare una seconda vita all’auditorium ‘Alfano’, un punto di riferimento nella storia degli eventi a Sanremo. In questi giorni la ditta incaricata sta procedendo con la posa del marmo ‘rosso di Verona’ che caratterizzerà l’emiciclo-tribuna. Un effetto ottico di grande impatto.

Oltre alla posa del marmo sulle tribune, si prosegue anche con la realizzazione dei camminamenti delle strade interne al parco. Ma quali sono i tempi? L’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella ha un obiettivo chiaro: “Vogliamo finire in primavera per poi iniziare a usarlo in estate, sarà una delle inaugurazioni che abbiamo in programma”.

Stando alle voci che filtrano da Palazzo Bellevue sembra anche che sia allo studio una modifica al progetto originario che potrebbe prevedere una sorta di ‘terrazza’ con affaccio sul lungomare. Ma la cosa, per il momento, è solo sulla carta.