Imperia: presidio della 'Talpa e l'Orologio' in via San Giovanni contro l'attacco turco al popolo curdo (Foto e Video)

E’ stato organizzato per questa mattina, in via San Giovanni ad Imperia, dal centro sociale ‘La Talpa e l’Orologio’, un presidio contro i bombardamenti aerei della Turchia a Serekanye e contro i raid a Tal Abyad.

“Ricevuto l'ok dal presidente degli Stati Uniti, Erdogan ha fatto partire un'operazione che colpirà i civili – evidenziano gli organizzatori - e produrrà nuovi profughi, oltre a trascinare in guerra una parte di Siria pacificata nel modello rivoluzionario del confederalismo democratico. L'infamia di questa invasione e del silenzio dell’Unione Europea rimarrà scritta nei libri di storia. Oggi come ai tempi della resistenza di Kobane, siamo al fianco delle compagne e dei compagni curdi che hanno combatuto l’Isis”.

“Oggi – sottolineano gli organizzatori del presidio – siamo qui a manifestare contro la guerra di Erdogan, oltre l'assordante silenzio internazionale, al fianco di chi sta riscrivendo la storia e costruendo una società più giusta: ecologista, femminista e antirazzista. Noi sappiamo da che parte stare. La loro rivoluzione è la nostra rivoluzione. Fino alla fine, fino alla vittoria”.