Al via la mostra fotografica ‘Le nostre emozioni’ fino al 10 novembre alla Badalucco Art Gallery

Prende il via oggi, alla ‘Badalucco Art Gallery’, la mostra fotografica ‘Le nostre emozioni’. Tra i disturbi tipici delle problematiche psichiatriche, rientrano la diminuzione di interesse per l'ambiente circostante e per le attività svolte, la ridotta capacità di concentrazione ed indecisione, sentimenti di autosvalutazione, depressione, difficoltà di relazione, alterazione dell'immagine di sé, deficit cognitivi: di memoria, d'attenzione, di vigilanza, di critica e di giudizio.

Il progetto intende affrontare questi disturbi in qualità di terapia non farmacologica, al fine di ridurne i sintomi nei pazienti che li presentano. I destinatari sono i pazienti della RSA Psichiatrica di Triora che vogliono aderire al progetto e gli operatori della stessa che vogliano partecipare con proprie foto inerenti la vita della comunità.

La partecipazione alla mostra è gratuita e resa possibile dalla messa a disposizione dello spazio della pedagogista Chiara Maffei, la quale ha vinto un concorso a giuria popolare presso la Badalucco Art Gallery nel 2019, il cui premio consisteva per l'appunto nella esposizione gratuita di foto di sua produzione.

L'associazione culturale ‘UpArte’ di Badalucco curerà la promozione della mostra ‘Visioni di Donna’, il cui vernissage è previsto per oggi pomeriggio dalle 17.30.