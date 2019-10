Sanremo: moto si schianta contro un'auto sull'Imperatrice, un uomo trasportato in ospedale (Foto)

Grave incidente stradale, questa sera a Sanremo in corso Imperatrice. Secondo una prima ricostruzione, sembra che un uomo a bordo di uno scooter Honda SH abbia centrato in pieno un’auto che proveniva in senso opposto.

L’uomo a bordo dello scooter è finito a terra riportando ferite piuttosto serie. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Rossa di Sanremo e della Verde Intemelia.

L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso di massima gravità, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per consentire i soccorsi.